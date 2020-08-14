Fahriye Evcen zayıfladı

Doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen, eskisinden daha zayıf oldu.

Tatilden dönen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki akşam bir mekanda yemek yedi. Karan'ı evde bırakan çift, evlerine dönerken küçük bir röportaj yaptı.

"AİLECEK İYİYİZ"

Anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Evcen, "Burak harika bir baba." dedi.

Bodrum tatilinden dönen ünlü çift, "Tatilimiz çok güzel geçti, bu ara dinlenme moduna geçtik. Ailecek gayet iyiyiz." diye konuştu.

KİLOLAR GİTTİ

Daha önce veremediği doğum kilolarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen'in, zayıflamış fit hali dikkat çekti.