Derya Tuna: Torun istiyorum

Oğlu ido Tatlıses'in bir an önce evlenmesini isteyen Derya Tuna, artık babaanne olmak istiyor.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"HAFTA SONU YEMEK HAFTA İÇİ GEZME"

Tuna, mağazaları dolaşıp arkadaşıyla alışveriş turu yaptı. Tuna, “Hafta sonu pandemi yasaklarını evde yemek yaparak geçiriyorum. Fakat çok güzel yemek yaparım. Hafta içi ise yakın arkadaşımla buluşuyoruz, işte böyle alışveriş yapıyoruz.” dedi.

"ZAMANI GELDİ"

Tuna, yakın zamanda Yasemin Şefkatli’yle nişanlanan oğlu İdo Tatlıses’in bir an önce evlenmesini istediğini söyledi: “2021’de torun sahibi olmak istiyorum. Artık zamanı geldi."