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    Hande Erçel'in ev hali

    Güzel oyuncu Hande Erçel, evinden fptpğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 07:23
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    Hande Erçel'in ev hali

    Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in son paylaşımını evden yaptı.

    AYNA KARŞISINDA POZ

    Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

    Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa birçok beğeni ve yorum aldı.

    Hande Erçel in ev hali #1

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