Hande Erçel'in ev hali

Güzel oyuncu Hande Erçel, evinden fptpğraf paylaştı.

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in son paylaşımını evden yaptı.

AYNA KARŞISINDA POZ

Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa birçok beğeni ve yorum aldı.