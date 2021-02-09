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Hande Erçel'in ev hali
Güzel oyuncu Hande Erçel, evinden fptpğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 07:23
Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in son paylaşımını evden yaptı.
AYNA KARŞISINDA POZ
Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa birçok beğeni ve yorum aldı.