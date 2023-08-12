49'luk Hande Ataizi'den cesur kareler Camdaki Kız dizisinde yıldızını parlatan ve şu sıralar tatilde olan Hande Ataizi, paylaştığı son karelerle görenleri kendisine hayran bıraktı.

Camdaki Kız dizisinde Cana'ya hayat veren Hande Ataizi, dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ataizi, Camdaki Kız sayesinde yıldızını yeniden parlattı. Şimdilerde yeni projeleri için hazırlık yapan Ataizi, sezonun yorgunluğunu ise tatilde atıyor. Cesur kareler geldi Bol bol dinlenen ve tatilin tadını çıkaran Hande Ataizi, kış aylarında yaptığı sporun karşılığını aldı. Kış aylarında spor salonundan çıkmayan Ataizi, mayosuyla kamera karşısına geçti. Verdiği pozları da sosyal medyadan yayınlayan Ataizi, güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.