49'luk Pınar Altuğ'dan formda kalmanın sırrı: '16 saat aç kalıyorum..' Miss Turkey güzeli manken Pınar Altuğ, genç görünümünün nedenini 4 yıldır yaptığı aralıklı oruca borçlu olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Altuğ, 2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Genç kızlara meydan okuyor

Aralarında 8 yaş fark olan çiftin, Su isminde bir kızları bulunuyor.

İddialı pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sunan 49 yaşındaki oyuncu, genç kızlara meydan okuyan fiziği ile dikkat çekiyor.

"Aç duruyorum..."

1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli olan Altuğ, formda kalmanın sırrını verdi.

Ünlü manken, "Aslında bunu 4 yıldır aralıklı oruca borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var.” ifadelerini kullandı.