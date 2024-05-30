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5 ay önce boşandı! Ünlü oyuncu Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor

5 ay önce boşandı! Ünlü oyuncu Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor 28 yaş küçük eşinden 5 ay önce boşanan ünlü oyuncu Burak Sergen, mutlu evliliği aramaya devam ediyor. Ünlü isim 4. kez damat olacak.