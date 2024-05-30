5 ay önce boşandı! Ünlü oyuncu Burak Sergen 4'üncü kez evleniyor

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Pandemi döneminde koronavirüse yakalanan ve zor günler geçiren Burak Sergin, iyileşir iyileşmez 28 yaşındaki eşi Nihan Ünsan'dan ayrılma kararı almıştı.
Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu bulmaktan vazgeçmedi.
Yeni eşi genel müdür
63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı.
Ünlü çiftin düğünü, yarın nikahı var.
3 evlilik yaptı
Başından 3 evlilik daha geçen Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.
15 yaşında oğlu var
Oyuncunun, Işıl Sergen ile birlikteliğinden 15 yaşında Cansın adında oğlu var.
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