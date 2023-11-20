5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, smokinli pozlarıyla gündem oldu

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Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Ata Demirer, son haliyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 51 yaşındaki Demirer, 5 ayda 22 kilo verdi. Ünlü komedyen, son halini, smokin giyerek yaptığı özel çekimle gözler önüne serdi.
"Filinta gibi oldun"
Ata Demirer'in pozlarına hayranları övgüler yağdırdı. Pek çok takipçisi, "Filinta gibi olmuşsun" benzeri mesajlar yazdı.
Ata Demirer, kilo veriş sürecini şöyle anlatmıştı:
"45 dakika yürüyüş yaptım.”
“Karbonhidrat tüketmedim. Proteinle beslendim. Sabahları sadece bir dilim ekmek yedim. Ayrıca sabahları 45 dakika yürüyüş yaptım.”
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