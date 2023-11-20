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5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, smokinli pozlarıyla gündem oldu

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, smokinli pozlarıyla gündem oldu Uzun yıllardır kilolu halleriyle bildiğimiz Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verince filinta gibi oldu.