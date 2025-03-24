5 yıllık evlilik sona eriyor iddiası! Şarkıcı Aylin Coşkun boşanıyor

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14 yıl nişanlı kaldıktan sonra 5 yıl önce nikah masasına oturan şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, uzun zamandır çocuk sahibi olmak için uğraşıyorlardı.

Çift, 30 kez tüp bebek tedavisi gördüklerini açıklamıştı. 5 yıllık evliliğin sonlanacağı iddiaları ortaya atıldı.

"SORUN HEP BEN OLUYORUM"

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar.' yazdı.

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da tüm çabalar sonuçsuz kaldı. İkili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.