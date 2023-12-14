Haberler



Magazin



‘50 kere tüp bebek yaptıran Aylin Coşkun'dan yeni açıklama: "Takdiri Allah verecek"

‘50 kere tüp bebek yaptıran Aylin Coşkun'dan yeni açıklama: "Takdiri Allah verecek" Uzun bir süredir gözlerden uzak, sakin bir hayat süren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, anne olmak için uğraştığını söyledi.