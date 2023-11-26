50 yaşındaki Hande Ataizi'den popo takviyesi! Tarzıyla geceye damga vurdu Bihter filminde canlandırdığı Firdevs karakteriyle gündeme gelen Hande Ataizi, Hande Erçel'in doğum gününe katıldı. Tarzıyla geceye damga vuran Ataizi'nin poposu gündem oldu.

ensonhaber.com

Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren ve bu sayede ünlenen Hande Ataizi, son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Son olarak Bihter filminde Firdevs'e hayat veren Ataizi, Hande Erçel'in doğum gününde görüldü.

Kusursuz fiziğiyle dikkati çeken ve geceye damga vuran güzel oyuncuyla ilgili, slikon popo iddiaları gündeme geldi.

"Sahte popo giymiş içine"

Bileğe kadar uzanan çizmeleri, son moda olan külot tasarımı ve file detaylarıyla dikkat çeken kostümde ise sosyal medyanın gözünden kaçmaya bir detay vardı.

Hande Ataizi'nin kostümünün kalça kısmını görenler kendini tutamadı ve 50 yaşındaki güzel oyuncuya "Popo takviyesi mi?", "Sahte popo giymiş içine", "Silikonlu kalça şekillendirici olmamış" yorumları yağdı.