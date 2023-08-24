50 yaşındaki Heidi Klum'un kusursuz fiziğinin sırrı Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile dünyaevine giren Heidi Klum, kusursuz fiziği ve sağlıklı cildiyle çok beğeniliyor.

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Dünyaca ünlü Alman model ve sunucu Heidi Klum, sosyal medya hesabından takipçilerini sorularını yanıtladı. Klum'un iddialı paylaşımları ve kendisinden yaşça küçük olan eşi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"Kilosunu söyledi"

Klum, bir takipçisinden gelen "Kaç kilosunuz?" sorusuna ''62,5 kiloyum'' yanıtını verdi.

Her zaman fit görünen Klum, kilo kontrolünü nasıl sağladığı yönündeki sorulara ise günde 900 lira kalori aldığını söyleyerek cevap verdi.

Klum, düşük kalorili bir kahvaltı tercih ettiğini ve tavuk suyunda pişen üç yumurta yediğini de sözlerine ekledi.

"İnsanlar söyleyince fark ediyorum"

Klum, "Tom'un annesi gibi hissetmiyor musunuz, yoksa yaş sorun değil mi?" sorusuna ise "Doğrusu sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum" yanıtını verdi.