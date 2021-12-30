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    Erkan Petekkaya, ameliyat oldu

    Dört yıl önce ameliyat olan Erkan Petekkaya, yine rahatsızlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 10:18
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    Erkan Petekkaya, ameliyat oldu

    Birkaç hafta önce böbrek taşı yüzünden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya, dün Kavacık'taki bir hastanede ameliyat oldu.

    İLK AMELİYATI DEĞİL

    Başarılı oyuncunun ameliyatı 1 saat 45 dakika sürdü. Böbrekleri taş ürettiği için düzenli olarak tetkik altında olan Petekkaya, dört yıl önce de ameliyat masasına yatmıştı.

    Böbrek taşları bir kez daha ameliyatla alınan oyuncu, genel sağlık durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi.

    Erkan Petekkaya, ameliyat oldu #1

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