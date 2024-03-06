51 yaşındaki Defne Samyeli iddialı sahne kombiniyle olay oldu! Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Defne Samyeli, iddialı tarzını devam ettiriyor. Sahne öncesi asansörde poz veren ünlü şarkıcıya yorum yağdı.

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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile her daim adından söz ettiren Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Fiziği ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcı magazin gündeminde düşmüyor.

51 yaşında

Şimdilerde 51 yaşında olan Samyeli, sahne kıyafetiyle dikkatleri yeniden üzerine çekti. İşte Deren ve Derin Talu’nun annesi Defne Samyeli’ye yorum yağdı.

'Melih Bey Takımı'

Deren Talu annesi Defne Samyeli’nin YouTube'da hazırladığı programına katılmıştı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Deren Talu, sosyal medyada kendilerine yakıştırılan 'Melih Bey Takımı' benzetmelerine isyan etmişti.

"Bu erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor"

27 yaşındaki Deren, sosyal medyada kendisine ve ailesine gelen 'Melih Bey Takımı' yorumlarından rahatsızlık duyduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Özellikle sana (annesi Samyeli'ye) söylenmesi çok canımı sıkıyor.

"Büyük haksızlık"

Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkanlarıyla sağlayan birisin. Büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum."

'Melih Bey Takımı', bir dönem Kanal D'de yayınlanarak reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Hanım ve kızları Bihter Yöreoğlu ile Peyker Yöreoğlu'na takılan bir isimdi.