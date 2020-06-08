Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından, bikinisinin üzerini giyerek çektiği bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir süre ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına iddialı bir fotoğrafla dönüş yaptı.

Bir dönem ardı ardına çektiği dans videolarıyla olay yaratan Erbil, bu defa da bikini üzerine ile verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

"SAKIN BANA DUYAR KASMAYIN"

Erbil, bu paylaşımı üzerinden kendisine anlamsız eleştiriler yapacak olan takipçilerini şu satırlarla uyardı:

“Sakın bana duyar kasmayın! Denizde gördüğünüz bikini, çok da anlam yüklemeyin her şeye… Herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım…. alıştım.”