52 yaşında olduğuna inanmak zor! Defne Samyeli süper mini giydi

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Spikerlik, sunuculuk ve oyunculuktan sonra şarkıcılığa hızlı bir geçiş yapan Defne Samyeli, ne yapsa ne söylese olay yaratmaya devam ediyor.

Deren ve Derin adında iki kız annesi olan ve sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, yine tarzı ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

ANALI-KIZLI HAYRAN BIRAKIYORLAR

Kızı Deren Talu'nun doğum gününde tercih ettiği siyah straplez mini elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Defne Samyeli'ye beğeni yağdı. Ünlü isim güzelliğiyle ve kusursuz cildiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Samyeli geçtiğimiz dönemlerde gençlik sırrını şu sözlerle açıklamıştı:

"KENDİME BAKMAYI SEVİYORUM"

"Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim.

Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum.

"SPORU AZ BİLE YAPIYORUM"

Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar.

"EVDE TRAMBOLİN VAR"

Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum.

Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm."