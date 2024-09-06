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52 yaşında olduğuna kim inanır! Defne Samyeli'den kırmızılı kombin pozları geldi

52 yaşında olduğuna kim inanır! Defne Samyeli'den kırmızılı kombin pozları geldi Kusursuz güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli, tarzıyla da beğeni topluyor. Sosyal medyada aktif olan Samyeli, son pozlarıyla gündem oldu.