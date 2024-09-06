52 yaşında olduğuna kim inanır! Defne Samyeli'den kırmızılı kombin pozları geldi

Haber Merkezi
1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, 52 yaşında bile genç kızlara adeta taş çıkarıyor.
Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, bu yaz fit tatil fotoğraflarıyla dikkat çekmişti.
Samyeli şimdi de kırmızılar içindeki yeni pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü ismin yayınladığı sıralı karelerine takipçileri beğeni yağdırdı.
"20'Lİ YAŞLARIMA DÖNDÜM"
Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum." demişti.
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