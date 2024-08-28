52'lik Defne Samyeli'den tatil pozları Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, tatilden yeni karelerini paylaşmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Deren ve Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli, tatilini sürdürüyor.

1 Temmuz'da 52 yaşına basan güzel isim, tatilde verdiği karelerle adından söz ettiriyor.

Tatilde verdiği pozları hayranlarının beğenisine sunan ünlü isim, kusursuz fiziğiyle hayranlarından yorum aldı.

GENÇ KIZLARI SOLLADI

1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara adeta taş çıkartıyor.

Samyeli, son olarak siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti. Güzel isim Instagram'ın özelliğini de kullanarak, birkaç tane fotoğrafı aynı anda sıraladı.

GENÇLİK SIRRI HAKKINDA KONUŞTU

Defne Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında; "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum." demişti.