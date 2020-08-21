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    Tuğba Ekinci, tatilde

    Tuğba Ekinci, güzel havayı fırsat bilerek kendisini serin sulara att
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 07:30
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    Tuğba Ekinci, tatilde

    43 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, yorgunluğunu Bodrum'da tatil yaparak attı. Ünlü şarkıcı, denize girerken verdiği pozlarla yine adından söz ettirdi.

    Ekinci, leopar desenli bikinisiyle saatlerce denizden çıkmayarak bol bol yüzdü.

    "BEN PAYLAŞMADIM"

    Sosyal medyada yeni şarkısının tanıtımını yaparken kalça pozunu paylaşan Ekinci, o görüntüleri yeğeninin paylaştığını söyledi.Ekinci'nin yeğeni teyzesinin pozları için "Teyzemin fotoğraflarını ben koydum. Çünkü teyzemin viral olması gerekiyordu" dedi.

    Tuğba Ekinci, tatilde #1

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