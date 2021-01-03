Seda Sayan’dan evlilik açıklaması

6 evlilik yapan Seda Sayan "Yeniden evliliğe nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna "Hiç düşündüğüm bir şey değil. Yeterince evlendim" yanıtını verdi.

Şarkıları bir yana ilişkileriyle de oldukça magazin gündeminde olan şarkıcı Seda Sayan’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Milliyet’e konuşan Sayan, "Kaç yıldır yalnızsınız?" sorusuna "Evet, uzun süredir hayatımda kimse yok. Kaç yıldır bilmiyorum, öyle şeyleri hesap etmiyorum." diye yanıt verdi.

“ZOR BİR KADIN DEĞİLİM”

Sayan, "Biraz bu dinginlik iyi geldi. Zaten pandemide hepimiz bir yerlere kaçtık. Ben uzun süre Muğla, Ören’deydim. Şimdi işlerim için İstanbul’dayım." diye konuştu.

İlişkilerde zor bir kadın olup olmadığı sorulan Sayan, "Öyle söylemeyelim de belki çok yoğun olduğum için karşı taraf bundan rahatsız olabilir. Ben çalışkan bir kadınım ve disiplinliyim. Belki bu yönlerim zor geliyordur. Ama bana sorarsan zor bir kadın değilim." ifadelerini kullandı.

“YETERİNCE EVLENDİM”

Sayan, "Yeniden evliliğe nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu ise şu sözlerle cevapladı:

"Hiç düşündüğüm bir şey değil. Yeterince evlendim. Altı evlilik yaptım, ayrıldım. Olmadı. Belki benim yoğunluğumdan yürümedi, bitti. Belki de işimi ön planda tuttuğum için bunları yaşıyorum bilmiyorum ama evlilik düşünmüyorum."