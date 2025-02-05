55 yaşındaki Jennifer Lopez'in genç kalma sırrı! Cesur pozları yine hayran bıraktı

Haber Merkezi

Yıllardır kariyerinde zirveye oynayan ünlü şarkıcı ve oyuncu, 55 yaşında olmasına rağmen genç kızlara meydan okuyor.

Genç görünümünü ve fit halini büyük ölçüde güneş kremine borçlu olduğunu açıklayan Lopez, cildini korumanın ve sağlıklı tutmanın en önemli sırrının güneş kremi kullanmak olduğunu belirtiyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve sık sık takipçileriyle paylaşımlarda bulunan Lopez, sırlarını 5 maddede özetliyor.

GÜNEŞ KREMİ

Güneş kremi, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak yaşlanma belirtilerinin önüne geçmeye yardımcı oluyor.

SU

55 yaşındaki yıldızın bir diğer sırrı ise bol bol su içmesi.

SPOR

Lopez egzersizlerini de aksatmıyor. Ünlü isim, rutin egzersizlerini Tracy Anderson metodu ile birlikte yoga ve dansla birleştirmeyi seviyor.

BESLENME

Lopez, güne 90 kalorilik bir süt ve kinoa shake ile başlıyor. Öğle yemeklerinde somon ve yanında brokoli, kabak ve biber gibi haşlanmış sebze tercih ediyor. Akşamları ise pirinç pilavı ve fasulye ya da beyaz etle günlük öğününü tamamlıyor.

UYKU

Jennifer Lopez, gün içindeki yoğun programına rağmen uyku konusuna özel hassasiyet gösteriyor. 7 ila 9 saat arası mutlaka uyuduğunu belirtiyor hatta boş günlerinde bu saatleri 10-11 saate çıkarıyor.