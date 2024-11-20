57 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman yine büyüledi! Kırmızı elbisesine yorum yağdı

57 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle dikkat çekmeyi başaran usta oyuncu Nicole Kidman, önceki akşam GQ Men Of The Year ödüllerine katıldı.

Gecede Kidman, kırmızı şık elbisesiyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, vücudunu saran elbisesiyle göz kamaştırırken, sırtındaki korsaj dantel detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şıklığı ve zarafetiyle geceye damgasını vuran ünlü oyuncu, fit görüntüsünün sırrını şöyle anlatmıştı:

"SPİNNİNG DERSLERİNİ SEVİYORUM"

"Maraton koşucusu bir baba ve triatlon sporcusu bir kız kardeş ile büyüdüm. Onlar gibi sporcu olmasam da açık havada, düşük tempoda koşmayı severim. Koşu bana enerji ve olumlu hisler yüklüyor.

Spinning dersleri benim için gündüzleri gece kulübüne gitmek gibi; karanlıkta, harika bir müzik eşliğinde güne tempoyu artıran bir şekilde başlamak..."