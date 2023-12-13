57 yaşındaki oyuncu Salma Hayek bikinili pozlarına yenisini ekledi Bir dönemin efsane ismi Salma Hayek, formundan hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili pozlarıyla göstermiş oldu.

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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü isimlerden 57 yaşındaki Oscar ödüllü aktris Salma Hayek, daha önce verdiği bir röportajda yaşlanmanın kendisini rahatsız etmediğini dile getirmişti.

Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı.

Son dönemdeki pozlarıyla adından söz ettiren ve bol bol bikinili pozlarını paylaşarak dikkat çeken Hayek, yine olay oldu.

Sarı bikinisiyle boydan poz vererek adından söz ettiren oyuncu, sosyal medyayı salladı.

Hayek, geçtiğimiz aylarda görünümünü meditasyona borçlu olduğunu açıklamış şunları söylemişti:

Sırrı: Meditasyon

"Vücudumdaki pek çok şey ve sağlık sorunları nedeniyle, bir şekilde geliştirmeye devam ettiğim meditasyonu geliştirdim.

"Çok eğlenceli"

Bunu saatlerce yapabiliyorum çünkü zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli. Bu aslında enerjiyi hissetmek. Hareket ediyor ve içinizde dans ediyor, farklı hisler ve duygular."