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    Helin Avşar'ın son hali

    Hayli kilo veren Helin Avşar, son görüntüsüyle şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 13:30
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    Helin Avşar'ın son hali

    Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya çalışıyor.

    TASARIMCI OLDU

    Helin Avşar, ara verdiği moda sektörüne geçen nsan ayında yeniden soyunmuş; elbise, tişört, etek ve pantolon tasarlamaya başlamıştı.

    KİLO VERDİ

    Plaj kıyafetlerinin tanıtımını da kendisi yapan Helin Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Avşar'ın hayli kilo kaybettiği dikkatlerden kaçmadı.

    Helin Avşar ın son hali #1

    Helin Avşar ın son hali #2

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