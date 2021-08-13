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- Helin Avşar'ın son hali
Helin Avşar'ın son hali
Hayli kilo veren Helin Avşar, son görüntüsüyle şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 13:03
- Güncelleme : 13.08.2021 - 13:30
Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya çalışıyor.
TASARIMCI OLDU
Helin Avşar, ara verdiği moda sektörüne geçen nsan ayında yeniden soyunmuş; elbise, tişört, etek ve pantolon tasarlamaya başlamıştı.
KİLO VERDİ
Plaj kıyafetlerinin tanıtımını da kendisi yapan Helin Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Avşar'ın hayli kilo kaybettiği dikkatlerden kaçmadı.