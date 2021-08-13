Helin Avşar'ın son hali

Hayli kilo veren Helin Avşar, son görüntüsüyle şaşırttı.

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya çalışıyor.

TASARIMCI OLDU

Helin Avşar, ara verdiği moda sektörüne geçen nsan ayında yeniden soyunmuş; elbise, tişört, etek ve pantolon tasarlamaya başlamıştı.

KİLO VERDİ

Plaj kıyafetlerinin tanıtımını da kendisi yapan Helin Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Avşar'ın hayli kilo kaybettiği dikkatlerden kaçmadı.