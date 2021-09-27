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    Mahsun Kırmızıgül müziğe dönüyor

    Uzun yıllardır sinema projelerine imza atan Mahsun Kırmızıgül, hayranlarına müjdeli haberi vardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:15
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    Mahsun Kırmızıgül müziğe dönüyor

    Uzun yıllardır müzik sektöründen uzak suran ve sinema projelerine imza atan Mahsun Kırmızıgül, yön değiştirdi.

    Arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülenen  Mahsun Kırmızıgül, müjdeyi verdi.

    "ALBÜM GELİYOR"

    Kırmızıgül, 16 yıl sonra albüm çıkaracağını ve onun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Albümde sevenleri için sürprizleri olduğunu anlatan Kırmızıgül, "Albüme çalışıyorum ama önce onu bitereyim sahnelere dönmeyi istiyorum. 16 yıldır sonra albüm çıkaracağım. Sürprizler zaten var, sahneye çıkışım farklı olacak, özledim tabii ki orayı" dedi.

    Mahsun Kırmızıgül müziğe dönüyor #1

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