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    58'lik Hülya Avşar bikinili yakalandı

    Sahnelere geri dönen Hülya Avşar, Kıbrıs’ta bikinili objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 10:24
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    58'lik Hülya Avşar bikinili yakalandı

    58 yaşınsaki ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Sabah erken saatlerde Kıbrıs’a varan Avşar, sahne öncesi kendisini plaja attı. Tüm gün şezlongda uzanarak güneşlendi.

    Telefonu elinden düşürmeyen Avşar’ın, tenis oynayarak ve spor yaparak koruduğu düzgün fiziği dikkat çekti. Hülya Avşar, aynı akşam seyirci karşısına derin yırtmaçlı elbisesi ile çıktı.

    "Boşluk hissetmiyorum"

    Posta'da yer alan habere göre, sahen sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü bizim meslekte sürekli iltifat alıyorsunuz.

    Çalışmak güzel bir şey. Bana uyan her işi geri çevirmek istemiyorum” dedi.

    58 lik Hülya Avşar bikinili yakalandı #1

    58 lik Hülya Avşar bikinili yakalandı #2


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