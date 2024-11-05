59 yaşındaki Elizabeth Hurley'in beslenme sırrı! Bir kavanoz fıstık ezmesi yiyor

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Rol aldığı filmlerdeki müstehcen sahneleri ile sosyal medyada tartışma konusunu olan eski model Elizabeth Hurley, son olarak "Strictly Confidential"da karşımıza çıkmıştı.

59 YAŞINDA

Gelen eleştirileri hiç umursamayan ve iddialı pozlarını paylaşmaya devam eden güzel isim, fit görünümüyle dikkat çekmeye devam diyor.

Güzellik sırrını veren 59 yaşındaki İngiliz yıldız, işlenmiş ve paketli gıdaları ağzına bile sürmediğini söyledi.

Hurley, canı gerçekten tatlı istediğinde kaşık kaşık fıstık ezmesi tüketiyor. Hurley, ''Bir kaşık alıyorum, sonra bir tane daha ve bir bakmışım kavanoz bitmiş.'' diye konuştu.

LİFLİ GIDA

Beslenmesinde yüzde 50 oranında yağsız, tuzsuz ve lifli gıdalara yer veren Hurley, "Bence kendim için yaptığım en doğru şeylerin başında sebze ve meyve ağırlıklı beslenmem geliyor. Kahvaltıda bir dilim tost yiyorsam, mutlaka bir tane de elma yiyorum.'' diyor.