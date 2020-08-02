59 yaşındaki Sean Penn, 28 yaşındaki sevgilisiyle evlendi

Ünlü aktör, kendisinden 31 yaş küçük olan Vincent D'Onofrio'nun kızıyla hayatını birleştirdi.

ABD'li oyuncu Sean Penn, sessiz sedasız dünya evine girdi.

Daha önce Robin Wright ve Madonna ile evliliği olan 59 yaşındaki Penn, 28 yaşındaki Leila George ile evlendi.

Avustralya'nın Sidney şehrinde doğan Leila George, aktris olarak biliniyor.

George, 2012 yılında New York'daki Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu'nda çalışmak üzere ABD'ye gitti.

31 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Penn-George evliliğinin ardından sosyal medyadan çifte tebrik mesajı gönderildi.

Amerikalı girişimci Irena Medavoy, "Çok mutluyuz. Sizi seviyoruz. Gerçek ruh eşinizi bulduğunuz için sevinçten havalara uçuyoruz." diye yazdı.

Leila George, "Kanun ve Düzen: Suç Niyeti" adlı dizideki rolüyle bilinen oyuncu Vincent D'Onofrio'nun kızı...