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    Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, tarzı ve pozuyla yine konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 11:09
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    Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler

    Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı.

    Televizyonda ilk kez yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan Sarıkaya, hazırlandıktan sonra kamera karşısına geçti.

    Geçtiğimiz günlerde semt oturuşu gündem olan oyuncu, yine değişik karelere imza attı.

    Yine çömeldi

    Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Serenay, çömelerek poz verdi.

    Kıyafet seçimleriyle de dikkat çeken güzel oyuncu, bacak dekoltesiyle cesur anları ölümsüzleştirdi.

    Sarıkaya, takipçilerinden de tam not aldı.

    Serenay Sarıkaya dan yeni kareler #1

    Serenay Sarıkaya dan yeni kareler #2

    Serenay Sarıkaya dan yeni kareler #3


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