Petrol
114.23
-0.01%
Euro
16.36
0.71%
Dolar
15.61
0.47%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
480.788
2.20%
BTXN Coin
13.40
2.29%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi

    Bebeğine kavuşmak için gün sayan Demet Evgar'a kına yaktılar.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi

    Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 senedir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile 17 Mart'ta evlenmişti.

    Anneliğe geçiş kutlaması

    İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu.

    Kına gecesi

    6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

    6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi VİDEO

    6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi #1

    6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi #2

    6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi #3

    6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi #4


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    AB'den Suriye’ye 6.5 milyar euroluk insani destek
    Dünya

    AB'den Suriye’ye 6.5 milyar euroluk insani destek

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı
    Medya

    Oyunu kaybeden Nisa Bölükbaşı atış duvarına kafa attı

    Görüş Bildir