Bebeğine kavuşmak için gün sayan Demet Evgar'a kına yaktılar.

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 senedir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş ile 17 Mart'ta evlenmişti.

Anneliğe geçiş kutlaması

İlk bebeğine hamile olan Demet Evgar, geçen günlerde 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaparak gündem olmuştu.

Kına gecesi

6 aylık hamile olan ünlü oyuncu şimdi ise kına gecesi yaptı. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

6 aylık hamile Demet Evgar’dan kına gecesi VİDEO

