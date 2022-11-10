6 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni poz

6 aylık hamile olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, belirginleşen karnıyla asansör pozu geldi

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Bebek büyüyor

İlk oğlu Karan'ı 2019 yılında dünyaya getiren Evcen, şimdilerde 2. oğluna 6 aylık hamile. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Fotoğrafı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan Evcen'in, belirginleşen karnı dikkat çekti.