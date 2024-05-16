6 aylık hamile Hailey Bieber'dan yeni poz geldi

ensonhaber.com
Dünyaca ünlü çift Hailey Bieber ile Justin Bieber, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri süren Bieber çiftinden müjdeli haber gelmişti.
Bebek geliyor
Bebek beklediklerini duyuran ikili, romantik pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.
Evlilik yeminlerini yenilediler
Hawaii'de evlilik yeminlerini de yenileyen Bieber çiftinin romantik pozlarına beğeni yağmıştı. Ünlü model, Yves Saint Laurent tasarımı zarif dantel bir gelinlik giyerken Justin Bieber da spor tarzıyla dikkat çekti.
Aylardır hamileliğini gizleyen güzel modelden yeni bir fotoğraf daha geldi. Hamilelik karelerine yenisini ekleyen Hailey’in büyüyen karnı dikkat çekti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış