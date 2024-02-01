6 aylık hamile olan Eda Ece, kızına isim arıyor! "Bana Lilo'nun annesi diyorlar" Nisan ayında kızlarını kucaklarına almaya hazırlandıklarını anlatan Eda Ece, hala bebeğine isim bulamadı.

ensonhaber.com

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz haziran ayında İstanbul'da dünyaevine giren Eda Ece, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

6 aylık hamile olan ve nisan ayında kızını kucağına alacak olan Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının lansmanında görüntülendi. Ece'nin hamile hali, hayranları tarafından beğeni topladı.

Anne olmaya gün sayan Eda Ece, hazırlıkları ve yaşadıkları heyecanı paylaştı

"Lili, Lala, Lolo gibi isimler var"

Eski ve klasik isimleri sevdiğini söyleyen Eda Ece, yeğeninin sınıf listesindeki kızların ismine baktığını ve oldukça şaşırdığını anlattı. Güzel oyuncu, 'Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım.' diyerek herkesi güldürmüştü.

"Lilo'nun annesi"

Ünlü oyuncu, yüzü olduğu markanın lansmanında kendisine gelen soruları yanıtlarken önceki röportajına gönderme yaparak "Lilo'nun annesi diyorlar." dedi.

İsim hala yok

Nisan ayında kızını kucağına alacak olan Ece, hala bebeğin ismine karar veremediğini ve çok kararsız olduğunu söyledi.