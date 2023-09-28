6. kez nikah masasına oturuyor! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi etti.... 66 yaşındaki ünlü şovmen, daha önce 5 kez evlilik yaptı. Aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'da bulan Erbil, sevgilisine evlenme teklifi etti.

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ensonhaber.com

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeni bir aşk ile gündemde.

Daha önce 5 evlilik yapan 66 yaşındaki Erbil, gönlünü bu kez 26 yaşındaki Gülseren Ceylan’a kaptırdı.

Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi ile tanıştıktan bir süre sonra aynı evde yaşamaya başladı.

"Kimsenin ne dediği umrumda değil"

Bir programa telefonla bağlanarak Erbil’e aşkını haykıran Gülseren Ceylan, şu cümleleri kullanmıştı;

“Mehmet Ali Erbil’İn kriterlerine uyuyorum. 2 aydır beraber yaşıyoruz. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Kimsenin ne dediği de umrumda değil.”

"Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun"

Ardından sevgilisinin doğum gününü kutlayan Erbil de paylaştığı fotoğrafa, “İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin. Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun. Seni seviyorum” notunu düşmüştü.

Evlenme teklifi etti

İkilinin doludizgin aşkı gündeme bomba gibi düşerken bir yeni gelişme daha yaşandı.

Mehmet Ali Erbil, sevgilisine sürpriz yaptı.

Erbil, Ceylan’ın doğum günü kutlamasında evlenme teklifinde bulundu.