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Magazin dünyasında evlilikler, boşanmalar oldukça dikkat çekiyor.
Bir atak da sunucu Mehmet Ali Erbil'den geldi.
Doğum gününde evlenme teklifi etti
Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününde görüntülendi.
Sevgilisine pastanın ardından yüzük takar evlilik teklif eden Erbil gündem oldu.
Erbil Kasım'da damat oluyor
Ardından gözler çiftin nikah tarihine çevrildi.
2.Sayfa'nın aktarımına göre, Erbil'in 6. düğününün tarihi belli oldu.
Çiftin, kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları öğrenildi.
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