6. kez nikah masasına oturuyor! Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisinin nikah tarihi belli oldu Mehmet Ali Erbil'in 5 aydır aşk yaşadığı genç sevgilisiyle kasım ayında Amerika'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Magazin dünyasında evlilikler, boşanmalar oldukça dikkat çekiyor. Bir atak da sunucu Mehmet Ali Erbil'den geldi. Doğum gününde evlenme teklifi etti Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününde görüntülendi. Sevgilisine pastanın ardından yüzük takar evlilik teklif eden Erbil gündem oldu. Erbil Kasım'da damat oluyor Ardından gözler çiftin nikah tarihine çevrildi. 2.Sayfa'nın aktarımına göre, Erbil'in 6. düğününün tarihi belli oldu. Çiftin, kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları öğrenildi.