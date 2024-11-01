6 yıllık eşi Selim Selimoğlu'nu tek celsede boşayan Bengü'nün ayrılık sebebi ortaya çıktı

İki çocuk annesi Bengü son 1,5 yıldır mutsuz haliyle dikkat çekiyordu. Hatta ayrılık iddialarından sonra bir konserinde, şarkısına başlamadan önce durup dururken hıçkıra hıçkıra ağlamasıyla gündem olmuştu.

Daha önce ayrılık iddialarını yalanlayan magazin dünyasının ünlü çifti, dün Beykoz Adliyesi’nde 10 dakikada boşandı. 6 yıllık evlilik tek celsede, anlaşmalı olarak bitti.

Tek celsede biten evliliğin merak edilen nedenini, Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı açıkladı.

Dağıstanlı, biten evlilikle ilgili şunları söyledi:

"EVLİLİĞİ KURTARACAĞINI SANDI"

'Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor, tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi.

"İHANET YOK"

Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıkları geldi. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı. Fakat Selim Selimoğlu'nun biraz evden kopmasıyla ilgili bir durum bu. Bir ihanet, başka bir durum yok. Selimoğlu'nun işleri Yalova'da haftanın iki üç günü gidiyor. Bengü daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziki ayrılıklarda kopukluk yaşanmasına neden olabiliyor.''