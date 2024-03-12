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Ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, 'Ustura Kemal', 'Poyraz Karayel', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol aldı.
60 kilo gitti
Cücenoğlu, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak için mide ameliyatı geçiren Cem Cücenoğlu tam tamına 60 kilo verdi.
Mezzo-Soprano
Kiloları veren ve bambaşka biri olan Cücenoğlu, aradığı mutluluğu da buldu. Cem Cücenoğlu, Mezzo-Soprano Asude Karayavuz ile dünyaevine girdi.
Çift, geçtiğimiz aralık ayında aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü oyuncunun nikâh töreni Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yapıldı.
Törene birçok tanınmış sima katıldı.
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