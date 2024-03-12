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60 kilo verdi damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu evlendi

60 kilo verdi damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu evlendi Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 60 kilo vererek adeta bambaşka biri olan Cem Cücenoğlu, damat oldu.