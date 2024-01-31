60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu son hali! Pozlarına yorum yağdı Verdiği kilolarla sık sık gündem olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

ensonhaber.com

Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, O Hayat Benim dizisinde kilolu hali dikkat çekiyordu. Rolü gereği kilo alan oyuncunun 'Nuran' karakteri çok beğeniliyordu.

Dizi bittikten sonra kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olan oyuncu 60 kilo verdi.

Fazla kilo kalmadı

Uyguladığı diyet formülü ve geçirdiği ameliyat sayesinde fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Tek tek sıraladı

Oyuncu son olarak 209 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından rol aldığı dizilerdeki karakterleri tek tek sıralayarak dizilerden kareler koydu. Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ama sosyal medya takipçilerinin gözünden bir şey kaçmadı. Tüm dizilerdeki rollerinden fotoğraflar yer alırken "O Hayat Benim" dizisiyle ilgili ne bir kare ne de bir not yer almadı.

"O Hayat Benim 'Nuran' yok mu abla?"

Oyuncunun paylaşımının altına "'Nuran' karakteri mükemmeldi", "O Hayat Benim 'Nuran' yok mu abla?" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu, Yaz Şarkısı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Hayaller ve Hayatlar, Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Yüzleşme, Kalbimdeki Deniz, O Hayat Benim gibi birçok yapımda rol aldı.