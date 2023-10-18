60 yaşındaki Aydan Şener'in güzelllik sırrı: Uyumak Yaş almayan ünlü kadınlardan usta oyuncu Aydan Şener, güzellik sırrını açıkladı.

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Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener’in 60 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.

Genç kızlara meydan okuyor

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlülerin başında gelen Aydan Şener, fit haliyle de genç kızlara taş çıkarıyor.

Şimdilerde 'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan ünlü oyuncu, bir röportajında güzellik sırlarını anlattı.

"Kendime iyi bakarım"

Aydan Şener, "Kendime iyi bakarım. Bütün gün güzellik salonlarına, estetik merkezlerine gitmek yerine günde 8 saat uyumaya ve beslenmeme çok dikkat ediyorum." dedi.