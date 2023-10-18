60 yaşındaki Aydan Şener'in güzelllik sırrı: Uyumak

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Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener’in 60 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.
Genç kızlara meydan okuyor
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlülerin başında gelen Aydan Şener, fit haliyle de genç kızlara taş çıkarıyor.
Şimdilerde 'Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan ünlü oyuncu, bir röportajında güzellik sırlarını anlattı.
"Kendime iyi bakarım"
Aydan Şener, "Kendime iyi bakarım. Bütün gün güzellik salonlarına, estetik merkezlerine gitmek yerine günde 8 saat uyumaya ve beslenmeme çok dikkat ediyorum." dedi.
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