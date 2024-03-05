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60 yaşındaki Yonca Evcimik, estetik yaptırdı! Şarkıcı bambaşka biri oldu

60 yaşındaki Yonca Evcimik, estetik yaptırdı! Şarkıcı bambaşka biri oldu Ünlülerin estetik furyasına 60 yaşındaki Yonca Evcimik de katıldı. Yüzünü gerdirerek bambaşka bir görünüme kavuşan Evcmik'in son hali sosyal medyada gündem oldu.