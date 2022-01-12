Mustafa Sandal'ın son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Mustafa Sandal, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

"HER ŞEY SİZLER İÇİN"

Dün 52 yaşına basan Mustafa Sandal, hayranlarının kutlama mesajlarına teşekkür etti. Doktoru ile birlikte objektif karşısına geçen şarkıcı, "Canım dostlarım, yol arkadaşlarım; sosyal medyadaki doğum günü mesajlarınız beni çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkürler. Siz de iyi ki doğdunuz, iyi ki böyle güzel bir ülkemiz var ve ben sizler için besteler yapıp, şarkılar söylüyorum." mesajını yayınladı.

Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Sandal'ın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, yüzüne uyguladığı filtreyi abartan Mustafa Sandal'ı tanımakta zorluk çekti.