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    Hülya Avşar: Hamileyim

    Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili espriler yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:19
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    Hülya Avşar: Hamileyim

    Her yaptığı ve söylediği olay olan ünlü isimlerden Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra’yla önceki akşam Tarabya’da bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

    Geçtiğimiz haftalarda “Artık konuşmayacağım.” diyen Avşar’ın suskunluğu sadece 10 gün sürdü.

    "Kaya bana yürüyor"

    Kaya Çilingiroğlu’nun “Eve gel sana kahve yapayım.” sözleri üzerine Hülya Avşar, “Kaya bana yürüyor. Eve atacak beni.” diyerek kahkaha attı.

    "Hamileyim"

    Kaya Çilingiroğlu, Avşar için “Akrabam.” derken Avşar'ın, lafa “Evet hamileyim.” diye girmesi ise herkesi güldürdü.

    Hülya Avşar: Hamileyim #1

    Hülya Avşar: Hamileyim #2


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