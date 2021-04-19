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    Meryem Uzerli, kızlarıyla poz verdi

    İki kız annesi ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızlarıyla verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 07:27
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    Meryem Uzerli, kızlarıyla poz verdi

    Rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Türkiye'de büyük bir üne sahip olan Meryem Uzerli ilk kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getirmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne oldu.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Uzerli, küçük kızına Lily Koi adını verdi. Vaktinin tamamını çocuklarıyla geçiren güzel oyuncu, Lara ve Lily ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.

    Meryem Uzerli, kızlarıyla poz verdi #1

    Meryem Uzerli, kızlarıyla poz verdi #2

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