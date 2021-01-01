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    Öykü Karayel'den hamilelik pozu

    Öykü Karayel'den hamilelik pozu

    5,5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte yeni pozlar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 08:29
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 10:57
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    2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

    5,5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karayel'in karnı burnunda pozları büyük beğeni topladı.

    '2021'DE GÖRÜŞÜRÜZ'

    Karayel, paylaşımının altına

    "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü.

    İNCİL'DE GEÇİYOR

    Genelde erkeklere verilen 'Roman' ismi İncil'de geçiyor. Roman'ın İncil'deki anlamı ise güçlü ve kuvvetli. Roman ismi diğer dillerde ise 'Romalı Adam' anlamına geliyor. 'Roman' ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor.

    Öykü Karayel den hamilelik pozu #1

    Öykü Karayel den hamilelik pozu #2

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