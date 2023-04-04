6,5 aylık hamile olan Aslı Enver'in karnı belirginleşti! Son halini paylaştı Geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor.

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Oyuncu Aslı Enver, uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini noktaladı.

Ardından yeni ilişkilere yelken açan Enver, Önder Öztarhan ile kısa süreli bir aşk yaşadı.

Son olarak Enver, aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu.

Dünyaevine girdi

2022'nin Kasım ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturan çift, sessiz sedasız evlendi.

Evliliklerini sadece nikah fotoğraflarıyla duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu öğrenildi.

Son halini paylaştı

Şimdilerde hamilelikte 7'inci aya yaklaşan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyor.

Anne olmak için gün sayan 38 yaşındaki Enver, son olarak annesiyle trafikte bir videosunu paylaştı.

Karnı burnunda

Videoda, karnının büyüdüğü görülen Enver'in, yüzündeki değişim de dikkat çekti.

İşte Aslı Enver'in karnı burnunda son hali...