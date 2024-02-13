65 yaşındaki Banu Alkan, ilk evliliğini yaptı! Sevgilisi Kemal Yıldız’la hayatını birleştirdi Yeşilçam’ın ‘Afrodit’i 65 yaşındaki oyuncu Banu Alkan, iş insanı Kemal Yıldız’la ilk evliliğini yaptı.

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ensonhaber.com

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Alkan, konuk olduğu programda evini gezdirdi.

"Büyük aşkım"

Alkan'ın antika eşyalarla döşenmiş evi adeta büyüledi. Herkesi şaşırtan açıklamalarda bulunan Alkan, "Büyük aşkım" dediği kendisinden 20 yaş küçük olan iş insanı Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıkladı.

Düğün hazırlığı yapıyor

İlk evliliğini yapan Afrodit, şu şıralar ise gelinlik giyeceği düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Gelinliğini paylaştı

Düğün yapmaya hazırlandıklarını belirten Alkan, daha sonra sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda bir gelinlik modeli paylaşarak "Gelinliğimin modelini beğendiniz mi?" diye takipçilerine sordu.

Taklitçileri etiketledi

O paylaşımına "taklitçi" dediği Kylie Jenner ve Hailey Bieber'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi.

Çocuğu var

Banu Alkan'ın Kemal Yıldız'la nişanlı olduğu dönemde, Yıldız'ın evli ve çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı.

"Ben pısırık adam sevmem"

Yıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatan Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.