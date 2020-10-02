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    İbrahim Tatlıses ağladı

    İbo Show ile ekranlara geri dönemeye hazırlanan İbrahim Tatlıses, provalarda ağladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 12:07
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    İbrahim Tatlıses ağladı

    Önceki gün Armutlu’daki bir mekanda adının aşk dedikodularına karıştığı asistanı Gülçin Karakaya ve arkadaşlarıyla yemek yiyen İbrahim Tatlıses, çıkışta soruları yanıtladı.

    Ünlü sanatçı, program için bir gün önce yaptıkları provada çok duygulandığını söyledi:

    "TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

    “Tüylerim diken diken oldu. Ağladım da. Ben öyle beklemiyordum. Allah yardım etti. Bugün de prova var. İnşallah her şey güzel olacak.”

    Sanatçı, kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in “Evlatları arasında ayrım yapıyor.” sözleriyle ilgili ise konuşmak istemedi: “O konulara girmeyelim."

    İbrahim Tatlıses ağladı #1

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