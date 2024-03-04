666. bölümü yayınladı! Arka Sokaklar sosyal medyada gündem oldu Ekranların fenomen dizilerinden Arka Sokaklar, 666. bölümü de gördü. Dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, değişimiyle konuşuldu.

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Yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından televizyon tarihinin en uzun dizilerinden birisi olan Arka Sokaklar, 15 yıldır kesintisiz yayınlanıyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi isimlerin uzun yıllardır başrolünde olduğu dizi, 666. bölümüyle ekranlara geldi.

666. bölüm

Dizinin 666. bölümünün yayınlanması sosyal medyada da gündem oldu.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan da bu konuda yapılan bir paylaşıma yorumsuz kalamadı.

"Evrim geçirmişim"

Özgür Ozan, yıllar içindeki değişimini görünce kendini tutamadı ve "Evrim geçirmişim!" dedi.