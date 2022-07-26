Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün tarihi belli oldu

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün tarihi belli oldu

Magazin dünyasının nişanlı çiftlerinden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün tarihi netleşti.

2021 yılında başlayan aşklarını kısa süre sonra taçlandırarak evlenmeye karar veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan haber var.

Her fırsatta ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, net bir tarih vermekten kaçınıyordu. Ancak çift ilk kez bir açıklama yaptı.

Tarih verdiler

Bir mekan çıkışı görüntülenen Özdemir ve Koç, resmi tarihi duyurdu.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta evleneceklerini duyurdu.