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- Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün tarihi belli oldu
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in düğün tarihi belli oldu
Magazin dünyasının nişanlı çiftlerinden Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün tarihi netleşti.
- Haber Merkezi
- 26.07.2022 - 15:21
- Güncelleme : 26.07.2022 - 15:44
2021 yılında başlayan aşklarını kısa süre sonra taçlandırarak evlenmeye karar veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan haber var.
Her fırsatta ağustos sonunda evleneceklerini vurgulayan çift, net bir tarih vermekten kaçınıyordu. Ancak çift ilk kez bir açıklama yaptı.
Tarih verdiler
Bir mekan çıkışı görüntülenen Özdemir ve Koç, resmi tarihi duyurdu.
Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta evleneceklerini duyurdu.