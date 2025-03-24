67 olduğuna inanmak zor! Şarkıcı Zuhal Olcay'ın son pozları olay oldu

Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı 'Piyasa' dizisiyle ekranlara döndü.
Dizide 'Keriman' karakterine hayat veren usta oyuncu Zuhal Olcay, son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
67 YAŞINDA
Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 67 yaşındaki usta sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor.
Güzelliğiyle genç kızları aratmayan Olcay'a takipçilerden yorum yağdı.
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