67 yaşındaki Ayşegül Aldinç, güzelliğiyle dikkat çekti

Şimdilerde 67 yaşında olan Ayşegül Aldinç, 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor.

Yılların güzelliğine güzellik kattığı yorumları yağan Ayşegül Aldinç, son paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Ünlü şarkıcı, katıldığı davatte güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Eda Ece ve Nesrin Cevadzade ile birlikte poz veren ünlü şarkıcı, yayınladığı kareye şunları yazdı:

"KENDİ ADIMA ÇOK MUTLUYUM"

Dün geceden enstantaneler, hoşluklar, mutlu anlardan bir demet…



25 genç kadının hedeflerine giden yolda sahip oldukları hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri adına maddi destek olmak amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı ( Tog) ile iş ve gönül birliği yaptığı bu özel gecede birbirinden değerli oyuncu genç arkadaşlarımla çok sevdiğim Ozan Doğulu ve orkestrası eşliğinde şarkılar söyleyerek bu etkinliğin bir parçası olduk.

Kendi adıma bundan son derece mutluyum.

Bu örnek organizasyon için emeği geçen her birimi ayrı ayrı kutlar, maddi ve manevi güç veren katılımcılara kız kardeşlerimizi destekleri için teşekkür eder sevgilerimi sunarım…